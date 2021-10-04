SON DAKİKA SPOR HABERİ - PSG forması giyen Kylian Mbappe'den transfer açıklaması!

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, flaş açıklamalarda bulundu. Bir süredir adı İspanyol devi Real Madrid ile de anılan Fransız futbolcu, "Sözleşmemi uzatmak istemediğim için ayrılmak istediğimi temmuz ayında kulübe bildirdim. Ağustos ayında söylesem bu soygun olurdu. Kulübün gelir elde etmesini istedim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

İspanyol devi Real Madrid'in de transfer gündeminde olan Paris Saint-Germain'in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe, süreçle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sözleşmesinin son sezonuna giren Mbappe, "Sözleşmemi uzatmak istemediğim için ayrılmak istediğimi temmuz ayında kulübe bildirdim. Ağustos ayında söylesem bu soygun olurdu. Kulübün gelir elde etmesini istedim. 'Ayrılmamı istemiyorsanız kalacağım' dedim. Tavrım net" dedi.

"KULÜBÜN HAKLARINA SAYGI DUYDUM"

"Paris bana çok şey kazandırdı." diyen Mbappe, "Burada geçirdiğim 4 yıl boyunca hep mutlu oldum ve hala mutluyum. Paris'e gitmek istediğimi çok erken söyledim. Bana çok şeye kazandıran bu kulübün de hareket edecek geniş zamanı olmasını istedim. Kulübün haklarına da saygı duydum." ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ SONUNDA SÖYLEDİM"

Fransız yıldız, "İnsanlar 6-7 sözleşme yenileme teklifini reddettiğimi, artık Leonardo ile konuşmak istemediğimi söyledi. Bunlar doğru değil. PSG'nin beni neden satmadığını bilmiyorum. Benim düşüncem ve kararım açıktı. Ayrılmak istediğimi temmuz ayı sonunda söyledim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

REAL MADRID 180 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Real Madrid, bu yaz sonunda Mbappe için 180 milyon euro civarında bir teklif yapsa da Paris Saint-Germain geri çevirmişti.

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