04 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Getafe'de Enes Ünal'ın hocası Jose Miguel Gonzalez'in görevine son verildi

Getafe’de Enes Ünal’ın hocası görevden alındı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

Son dakika spor haberi: Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da forma giydiği La Liga ekiplerinden Getafe'de teknik direktör Jose Miguel Gonzalez'in görevine son verildi.

La Liga'da geride kalan 8 haftada alınan 1 puanın ardından Getafe Kulübü, "Michel" lakaplı İspanyol teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

Türk futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'de yeni teknik direktörün Quique Sanchez Flores olması bekleniyor.

Diğer yandan La Liga'nın alt sıralardaki diğer takımlarından Levante de teknik direktör Paco Lopez'in görevine dün son vermişti.

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