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DÜNYADAN FUTBOL

Serge Aurier Villarreal ile sözleşme imzaladı | Son dakika spor haberleri

Aurier’in yeni adresi belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

Tottenham ile yollarını ayıran Serge Aurier'in yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki futbolcu İspanya Ligi takımlarından Villarreal ile sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ile yollarını ayıran Serge Aurier'in yeni adresi belli oldu.

28 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek, İspanya Ligi takımlarından Villarreal ile sözleşme imzaladı.

Taraftaların anlaşması halinde, sözleşmesinin uzatılma opsiyonunun bulunduğu açıklandı.

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