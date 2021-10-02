Leeds - Watford | CANLI İZLE (Ozan Tufan ilk 11'de sahaya çıktı)
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United sahasında milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'ı konuk ediyor. Mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Leeds United sahasında milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
LEEDS UNITED - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Leeds United - Watford maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.
LEEDS UNITED - WATFORD MAÇI 11'LERİ
Leeds United: Meslier, Schackelton, Liorente, Cooper, Firpo, Phillips, Raphinha, Dallas, Klich, D. James, Rodrigo
Watford: Foster, K. Femenia, Ekong, Sierralta, D. Rose, Kucka, Sissoko, I. Sarr, Ozan Tufan, E. Dennis, King
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