04 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Watford'da forma giyen Ozan Tufan'ın yeni teknik direktörü Claudio Ranieri oldu

Ozan’a şampiyon hoca!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

Milli futbolcu Ozan Tufan kariyerine İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'da devam ediyor. Tufan'ın formasını giydiği Watford'da yeni teknik direktör Claudio Ranieri oldu.

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'da Xisco Munoz ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktör belli oldu.

Watford yönetimi, Leicester City'yi şampiyon yapan deneyimli teknik adam Claudio Ranieri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Sampdoria'yı çalıştıran 69 yaşındaki teknik adamla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.





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