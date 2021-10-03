03 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna 3-0 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bologna Lazio’yu dağıttı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Galatasaray'n UEFA Avrupa Ligi'ndeki aynı grupta yer aldığı Lazio, Seria A'nın 7. haftasında Bologna'ya konuk oldu. Roma ekibi sahadan 3-0 mağlup oldu.

İtalya Ligi Serie A'da 7. hafta mücadelesinde Bologna, Lazio'yu konuk etti.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Bologna'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Barrow, 17. dakikada Theate ve 68. dakikada Hickey kaydetti.

Lazio'da Acerbi, 76. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Lazio, 3 maç aradan sonra kaybetti ve 11 puanla 7. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra kazanan Bologna ise 11 puanla 9. sırada yer buldu.

Bologna, milli ara sonrası Udinese deplasmanına gidecek. Lazio ise Inter'i ağırlayacak.
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