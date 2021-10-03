03 Ekim 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Bologna'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Lazio, 3 maç aradan sonra kaybetti ve 11 puanla 7. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra kazanan Bologna ise 11 puanla 9. sırada yer buldu.
Bologna, milli ara sonrası Udinese deplasmanına gidecek. Lazio ise Inter'i ağırlayacak.
Bologna 3-0 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Galatasaray'n UEFA Avrupa Ligi'ndeki aynı grupta yer aldığı Lazio, Seria A'nın 7. haftasında Bologna'ya konuk oldu. Roma ekibi sahadan 3-0 mağlup oldu.
İtalya Ligi Serie A'da 7. hafta mücadelesinde Bologna, Lazio'yu konuk etti.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Bologna'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Barrow, 17. dakikada Theate ve 68. dakikada Hickey kaydetti.Lazio'da Acerbi, 76. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından Lazio, 3 maç aradan sonra kaybetti ve 11 puanla 7. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra kazanan Bologna ise 11 puanla 9. sırada yer buldu.
Bologna, milli ara sonrası Udinese deplasmanına gidecek. Lazio ise Inter'i ağırlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...