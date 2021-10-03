03 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Tufan'lı Watford'da teknik direktör Xisco Munoz dönemi sona erdi!

Ozan Tufan’ın hocasının görevine son verildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Milli oyuncumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verdi. | Son dakika spor haberleri

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da, teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yılın aralık ayında göreve başladığı Watford'ın Premier Lig'e yükselmesine yardımcı olan 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

2. Lig (Championship) takımlarından Stoke City'ye yenilerek İngiltere Lig Kupası'na 3. turda veda eden Watford'ın, dün yaşadığı Leeds United mağlubiyeti sonrası Premier Lig'deki 7 maçta 7 puanı bulunuyor.

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