Ozan Tufan'lı Watford'da teknik direktör Xisco Munoz dönemi sona erdi!
Milli oyuncumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verdi. | Son dakika spor haberleri
Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da, teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yılın aralık ayında göreve başladığı Watford'ın Premier Lig'e yükselmesine yardımcı olan 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.
2. Lig (Championship) takımlarından Stoke City'ye yenilerek İngiltere Lig Kupası'na 3. turda veda eden Watford'ın, dün yaşadığı Leeds United mağlubiyeti sonrası Premier Lig'deki 7 maçta 7 puanı bulunuyor.
ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach.— Watford Football Club (@WatfordFC) October 3, 2021
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