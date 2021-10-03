03 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid'li Luis Suarez'den Barcelona sözleri! "Anlıyorum"

Suarez’den Barcelona sözleri! Anlıyorum
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaştı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede 1 gol, 1 asist yapan Luis Suarez, "Eski takım arkadaşlarımın zor günler geçirdiğini biliyorum. Ben de o takımın bir parçasıydım. Neler yaşadıklarını anlayabiliyorum." dedi. | Son dakika spor haberleri

Atletico Madridli Luis Suarez, eski takımı Barcelona'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Barcelona karşısında gol ve asist yapan Luis Suarez maç sonu açıklamasında, "Eski takım arkadaşlarımın zor günler geçirdiğini biliyorum. Ben de o takımın bir parçasıydım. Neler yaşadıklarını anlayabiliyorum." demekle yetindi.

Uruguaylı yıldız golünün ardından yaptığı telefon etme hareketinin eski hocası Koeman'a yönelik olmadığını belirterek, "O sevinci hala aynı telefon numarasını kullandığımı belirtmek için yaptım" demekle yetindi.

Ronald Koeman, 2020'nin yazında yaptığı açıklamada o dönem ayrılık aşamasında olan Luis Suarez'i telefonla arayarak yeni sezon planları içinde olmadığını söylemiş ve bu görüşme basına yansımıştı.

Son şampiyon evinde Barcelona'yı devirdi! haberin devamı

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