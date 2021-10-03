Atletico Madrid'li Luis Suarez'den Barcelona sözleri! "Anlıyorum"
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaştı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede 1 gol, 1 asist yapan Luis Suarez, "Eski takım arkadaşlarımın zor günler geçirdiğini biliyorum. Ben de o takımın bir parçasıydım. Neler yaşadıklarını anlayabiliyorum." dedi. | Son dakika spor haberleri
Atletico Madridli Luis Suarez, eski takımı Barcelona'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Barcelona karşısında gol ve asist yapan Luis Suarez maç sonu açıklamasında, "Eski takım arkadaşlarımın zor günler geçirdiğini biliyorum. Ben de o takımın bir parçasıydım. Neler yaşadıklarını anlayabiliyorum." demekle yetindi.
Uruguaylı yıldız golünün ardından yaptığı telefon etme hareketinin eski hocası Koeman'a yönelik olmadığını belirterek, "O sevinci hala aynı telefon numarasını kullandığımı belirtmek için yaptım" demekle yetindi.
Ronald Koeman, 2020'nin yazında yaptığı açıklamada o dönem ayrılık aşamasında olan Luis Suarez'i telefonla arayarak yeni sezon planları içinde olmadığını söylemiş ve bu görüşme basına yansımıştı.
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