İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool ile Manchester City Anfield'da karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen ve büyük heyecana sebep olan mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki takımın Anfield'da karşı karşıya geldiği maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 59'da Mane ve 76'da Salah kaydederken, mavilerin golleri 69'da Foden ve 81'de Kevin De Bruyne'den geldi.

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