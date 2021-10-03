03 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 2-0 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'li Lille Cengiz Ünder'li Marsilya'yı devirdi

Millilerin düellosunda zafer Lille’in!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Cengiz Ünder'li Marsilya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Lille'e galibiyeti getiren goller, 28. dakikada David ve 90+5. dakikada Weah'tan geldi. Marsilya'da Cengiz Ünder kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Cengiz Ünder'li Marsilya'yı ağırladı. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Lille'e galibiyeti getiren goller, 28. dakikada David ve 90+5. dakikada Weah'tan geldi. Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Marsilya'da ise Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

CENGİZ ÜNDER KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Cengiz Ünder, 24. ve 77. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

Bu sonuçla Lille, puanını 14 yaparak 8. sıraya yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Marsilya ise 14 puanla 5. sırada kaldı.

Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya evinde Lorient'i konuk edecek. Lille ise Clermont deplasmanına gidecek.

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