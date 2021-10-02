Sassuolo - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 7. hafta maçında Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo ile Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Torino - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Sassuolo, Inter'i konuk edecek. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Torino ile Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Sassuolo - Inter maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

SASSUOLO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Inter maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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