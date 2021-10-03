03 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Manchester City maçı canlı anlatım (Liverpool Man. City maçı canlı izle)

Liverpool - Manchester City | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Ada'da şampiyonluğu hedefleyen iki takım, 3 puan için sahaya çıktı. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Liverpool ile Manchester City Anfield'da kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 18:30'da başlayan Liverpool - Manchester City maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Jones, Mane, Salah, Jota.

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Grealish, Foden.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bologna Lazio’yu dağıttı! Bologna Lazio'yu dağıttı!
Lille - Marsilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Lille - Marsilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Messi’li PSG mağlubiyetle tanıştı! Messi'li PSG mağlubiyetle tanıştı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör