Liverpool - Manchester City maçı canlı anlatım (Liverpool Man. City maçı canlı izle)
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Ada'da şampiyonluğu hedefleyen iki takım, 3 puan için sahaya çıktı. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Liverpool ile Manchester City Anfield'da kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 18:30'da başlayan Liverpool - Manchester City maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Jones, Mane, Salah, Jota.
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Grealish, Foden.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...