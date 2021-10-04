Crystal Palace - Leicester City 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Çağlar Söyüncü'lü Leicester 1 puana razı
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında A Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City deplasmanda Crystal Palace'ın konuğu oldu. Ligde son 3 haftadır galibiyet elde edemeyen Leicester City, bu hafta da 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Böylece, Leicester City'nin Premier Lig'de galibiyet hasreti 4 maça çıkmış oldu.
Leicester City, 31. dakikada Kelechi Iheanacho ve 37. dakikada Jamie Vardy ile gol bulurken, Crystal Palace 61. dakikada Michael Oliseh ve 72. dakikada Jeffrey Schlupp ile skoru eşitledi.
Bu skorla Leicester City, ligde 8 puanla 13. sırada, Crystal Palace ise 7 puanla 14. sırada yer aldı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika oynadı.
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