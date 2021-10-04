04 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol 2-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Madrid’e soğuk duş!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

İspanya La Liga'nın 8. haftasında lider Real Madrid deplasmanda Espanyol ile kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Espanyol, mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Raul de Tomas ve Aleix Vidal'den gelirken, Real Madrid'in tek golünü Karim Benzema attı. | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga'nın 8. haftasında lider Real Madrid deplasmanda Espanyol ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi olurken mavi beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı.

Espanyol'a galibiyeti getiren goller Raul de Tomas ve Aleix Vidal'den gelirken, Real Madrid'in tek golünü Karim Benzema kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid liderliğini sürdürse de Atletico Madrid ile birlikte 18 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern’e Frankfurt şoku! Bayern'e Frankfurt şoku!
Merih’li Atalanta Milan’a yenildi Merih'li Atalanta Milan'a yenildi
Tottenham evinde kazandı Tottenham evinde kazandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör