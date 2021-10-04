Espanyol 2-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 8. haftasında lider Real Madrid deplasmanda Espanyol ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi olurken mavi beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı.

Espanyol'a galibiyeti getiren goller Raul de Tomas ve Aleix Vidal'den gelirken, Real Madrid'in tek golünü Karim Benzema kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid liderliğini sürdürse de Atletico Madrid ile birlikte 18 puanda kaldı.

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