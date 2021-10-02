Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, sahasında Everton'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United sahasında Everton'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da 13'er puanı bulunuyor. Manchester United, Everton'la oynadığı toplam 206 maçın 90'ını kazandı. Konuk ekip ise 70 kez galip geldi. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de Everton'la oynadığı son 12 maçın yalnızca 1'ini kaybetti. Bu maç ayrıca, Cristiano Ronaldo'nun forma giymesi halinde Premier Lig'deki 200. karşılaşması olacak. Öte yandan Everton, ManU ile deplasmanda oynadığı son 28 maçın yalnızca 1'ini kazanırken 20 kez de mağlup oldu.
MANCHESTER UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester United'ın sahasında Everton'ı konuk edeceği maç yarın TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER UNITED-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Shaw; Matic, Fred; Greenwood, Fernandes, Pogba; Ronaldo
Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Keane, Digne; Townsend, Doucoure, Allan, Iwobi; Gray; Rondon
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