Atletico Madrid 2-0 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Son şampiyon, evinde Thomas Lemar ve Luis Suarez'in golleriyle maçı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında oynanan maçta Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.
Yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada başkent ekibi, 23. dakikada Thomas Lemar ve 44. dakikada Luis Suarez'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Eski takımına karşı iki farklı üstünlüğü getiren Uruguaylı yıldız futbolcu, kariyerinde karşılaştığı 31 LaLiga takımının tamamına gol atma başarısı gösterdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında skoru korumasını bilen Atletico Madrid, sahadan üç puanla ayrıldı.
Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarırken, bu sezon ilk mağlubiyetini alan Barcelona 12 puanda kaldı.
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