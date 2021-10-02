Torino - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 7. hafta maçında Torino ile Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Torino - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Torino, Juventus'u konuk edecek. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Torino ile Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Torino - Juventus maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

TORINO - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Torino - Juventus maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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