Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi’ye yol göründü! Lazio sportif direktörü açıkladı...

MAÇ ÖNCESİ KONUŞMUŞTU

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'nın Galatasaray'a konuk olduğu ve 1-0 yenildiği maç öncesinde konuşan Vedat Muriqi şu sözleri sarfetmişti; 'Bu güzel şehre dönmek çok güzel. Ben bir santraforum ve gol atmak istiyorum. Hedefim de gol atmak. Umarım yarın gol atarım ve uzun vadede de hedefime ulaşırım. İlk sene şanssız başladım lige. Pandemiden dolayı hastalandım. İtalya Ligi'nin zorluğu nedeniyle biraz zorlandım. 4-5 senedir beraber çalışan bir gruba entegre olmak zordu. Çok çalışıyorum. Hocam bana güvenir ve kadroya alırsa ben de oyunumu göstermeye hazırım.'