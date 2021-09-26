Arsenal - Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 6. haftadaki Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Peki, Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal - Tottenham maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal ile Tottenham, kozlarını paylaşacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Craig Pawson yönetecek.

Mücadele öncesi Arsenal topladığı 6 puanla 13. sırada bulunuyor. Tottenham ise 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Arsenal - Tottenham maçı 26 Eylül Pazar günü (bugün) TSİ 18.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Tottenham ile oynadığı son Premier Lig maçını kazanan Arsenal, 2013/14 sezonundan bu yana rakibini üst üste iki kez mağlup edemiyor.

- Arsenal'e konuk olduğu son 28 lig maçının sadece birini kazanan Tottenham (11B 16M), tek galibiyetini geriye düşüp 3-2 kazandığı karşılaşmada aldı (Kasım 2010).

- Son iki Premier Lig maçını gol yemeden kazanan Arsenal, Temmuz 2020'den bu yana bu şekilde üst üste üç galibiyet almıyor.

- Arsenal forması giyen Alexandre Lacazette, Tottenham'a karşı sahaya çıktığı sekiz Premier Lig maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 2 asist).

- Premier Lig tarihinde Arsenal ile Tottenham arasında oynanan maçlarda en fazla gol atan oyuncu Harry Kane (11).

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