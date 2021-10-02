02 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Torino 0-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juve derbide Torino’yu devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 7. hafta karşılaşmasında Torino evinde Juventus'u ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan konuk takım 3 puanı hanesine yazdırdı. Juventus'a galibiyeti getiren golü Locatelli attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 7. haftasındaki Torino derbisinde Torino ile Juventus kozlarını paylaştı. Torino Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Juventus'a galibiyeti getiren golü Locatelli kaydetti.

Bu sonuçla Juventus puanını 11'e yükseltti. Torino ise 8 puanda kaldı. Serie A'nın 8. haftasında Juventus evinde Roma'yı konuk edecek. Torino ise Napoli deplasmanına gidecek.

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