Torino 0-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 7. hafta karşılaşmasında Torino evinde Juventus'u ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan konuk takım 3 puanı hanesine yazdırdı. Juventus'a galibiyeti getiren golü Locatelli attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 7. haftasındaki Torino derbisinde Torino ile Juventus kozlarını paylaştı. Torino Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Juventus'a galibiyeti getiren golü Locatelli kaydetti.

Bu sonuçla Juventus puanını 11'e yükseltti. Torino ise 8 puanda kaldı. Serie A'nın 8. haftasında Juventus evinde Roma'yı konuk edecek. Torino ise Napoli deplasmanına gidecek.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ