02 Ekim 2021, Cumartesi
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Burnley 0-0 Norwich City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ozan Kabak'lı Norwich ilk puanını aldı
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City, deplasmanda Burnley ile 0-0 berabere kalarak bu sezonki ilk puanın aldı.
Premier Lig'in 7. haftasında Burnley ile Norwich City, Turf Moor'da karşı karşıya geldi.
İki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
OZAN KABAK 11'DE BAŞLADI
Norwich forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Norwich City, bu sonuçla Premier Lig'deki ilk puanını aldı. Burnley ise puanını 3'e yükseltti.
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