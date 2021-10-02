İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, Brighton'a konuk oldu. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brighton ile Arsenal, The American Express Community Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol sesi çıkmayan mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve puanları paylaştı.

Arsenal bu sonuçla puanını 9'a yükseltti. Brighton ise puanını 13'e çıkardı.

Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, 18 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.00'de Crystal Palace'ı konuk edecek. Brighton ise 16 Ekim Cumartesi günü TSİ 17.00'de deplasmanda Norwich City ile karşılaşacak.

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