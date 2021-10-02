02 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Rennes - PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes - PSG maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Fransa Ligue 1'de Rennes ile PSG karşı karşıya gelecek. Messi, Neymar, Mbappe ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosunda barındıran PSG, deplasmanda Rennes'i yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Rennes - PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de Rennes Roazhon Park'ta lider Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak. Ev sahibi takımın 9, konuk ekibin ise 24 puanı bulunuyor. PSG, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i 2-0 yenmişti. Bu maçta takımın yeni transferi Lionel Messi de PSG kariyerindeki ilk golünü kaydetmişti.

RENNES-PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paris Saint-Germain'in deplasmanda Rennes ile karşılaşacağı maç 3 Ekim Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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