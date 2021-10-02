Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | La Liga

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşılaşacak. 2 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak maç, S Sport Plus ve Smart Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Kondogbia, De Paul, Carrasco; Suarez, Felix

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Araujo, Dest; F de Jong, Busquets, Pedri; Memphis, L de Jong, Coutinho

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