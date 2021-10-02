Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Son şampiyon Lille sahasında Marsilya'yı konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Marsilya maçı 3 Ekim Pazar günü saat 14:00 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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