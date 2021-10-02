02 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lille - Marsilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, evinde Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Son şampiyon Lille sahasında Marsilya'yı konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Marsilya maçı 3 Ekim Pazar günü saat 14:00 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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