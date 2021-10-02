Chelsea - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, sahasında Southampton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Chelsea ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Southampton maçı 2 Ekim Cumartesi günü 17:00'de S Sport Plus'da canlı yayınlanacak.

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