Manchester United 1-1 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United, Old Trafford'da evinde oynadığı maçta Anthony Martial ile 43. dakikada öne geçmesine rağmen 65. dakikada Andros Townsend'in golüne engel olamadı.

Böylece 3 sezondur Old Trafford'da Manchester United-Everton maçları beraberlikle sonuçlanmış oldu. 2020-2021 sezonundaki maç 3-3, 2019-2020 sezonundaki maç ise 1-1 bitmişti.

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile 200. Premier Lig maçına çıktı. Ronaldo, 57. dakikada oyuna girdi.

Manchester United ve Everton bu skorla ligde yedinci maçlar sonunda 14'er puana sahip durumda.

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