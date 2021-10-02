02 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 1-1 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ManU sahasında kazanamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United sahasında Everton ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Anthony Martial kaydederken, Konuk takımın golü 65. dakikada Andros Townsend'den geldi.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United, Old Trafford'da evinde oynadığı maçta Anthony Martial ile 43. dakikada öne geçmesine rağmen 65. dakikada Andros Townsend'in golüne engel olamadı.

Böylece 3 sezondur Old Trafford'da Manchester United-Everton maçları beraberlikle sonuçlanmış oldu. 2020-2021 sezonundaki maç 3-3, 2019-2020 sezonundaki maç ise 1-1 bitmişti.

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile 200. Premier Lig maçına çıktı. Ronaldo, 57. dakikada oyuna girdi.

Manchester United ve Everton bu skorla ligde yedinci maçlar sonunda 14'er puana sahip durumda.

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