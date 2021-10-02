Leeds United - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United, sahasında Watford'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Leeds United ile Watford kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Watford maçı 2 Ekim Cumartesi günü 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED - WATFORD MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Meslier; Shackleton, Struijk, Cooper, Firpo; Raphinha, Dallas, Phillips, Klich, Harrison; Rodrigo

Watford: Foster; Femenia, Troost-Ekong, Cathcart, Rose; Tufan, Sissoko; Sarr, Cleverley, Dennis; King

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