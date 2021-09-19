21 Eylül 2021, Salı
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Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 85. dakikalarda Jens Toornstra, 71. dakikada Brian Nilssen ve 90+2. dakikada Cyriel Dessers attı.
PSV, gelecek hafta Go Ahead Eagles'e konuk olacak. Feyenoord ise sahasında Heerenveen'i ağırlayacak.
PSV 0-4 Feyenoord (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nin formasını giydiği Feyenoord deplasmanda PSV'yi 4-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 85. dakikalarda Jens Toornstra, 71. dakikada Brian Nilssen ve 90+2. dakikada Cyriel Dessers kaydetti.
Hollanda Eredivisie'nin 5. haftasında PSV Eindhoven ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Feyenoord 4-0'lık skorla kazandı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 85. dakikalarda Jens Toornstra, 71. dakikada Brian Nilssen ve 90+2. dakikada Cyriel Dessers attı.
Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.Lige 4'te 4 ile başlayan PSV, ilk mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı. Feyenoord ise 4. maçında 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi.
PSV, gelecek hafta Go Ahead Eagles'e konuk olacak. Feyenoord ise sahasında Heerenveen'i ağırlayacak.
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