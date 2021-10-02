02 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Arsenal maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brighton, sahasında Arsenal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Brighton ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Arsenal maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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