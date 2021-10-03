İtalyan devi Roma Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, takımın yıldız oyuncularından Lorenzo Pellegrini ile nikah tazeledi. 25 yaşındaki İtalyan futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, takım kaptanı Lorenzo Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Pellegrini'nin sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Roma Sportif Genel Menajeri Tiago Pinto, kulüpte çalışmaya başladığı ilk günden beri Pellegrini ile sözleşme yenilemeyi istediğini ve sonunda bu imzayı atabildiklerini diye getirdi.

Pellegrini de yaptığı açıklamada, "Bu heyecanı açıklamak imkansız. Her zaman istediğim bir şeydi. Şimdi şehrimin takımına bağlanma zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

Roma'nın altyapısından yetişen Pellegrini, bu yıl takım kaptanlığını da üstlenmişti.

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