03 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İtalyan devi Roma Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!

Roma Pellegrini’nin sözleşmesini uzattı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.10.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, takımın yıldız oyuncularından Lorenzo Pellegrini ile nikah tazeledi. 25 yaşındaki İtalyan futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, takım kaptanı Lorenzo Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Pellegrini'nin sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Roma Sportif Genel Menajeri Tiago Pinto, kulüpte çalışmaya başladığı ilk günden beri Pellegrini ile sözleşme yenilemeyi istediğini ve sonunda bu imzayı atabildiklerini diye getirdi.

Pellegrini de yaptığı açıklamada, "Bu heyecanı açıklamak imkansız. Her zaman istediğim bir şeydi. Şimdi şehrimin takımına bağlanma zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

Roma'nın altyapısından yetişen Pellegrini, bu yıl takım kaptanlığını da üstlenmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Son şampiyon evinde Barcelona’yı devirdi! Son şampiyon evinde Barcelona'yı devirdi!
Hakan’lı Inter geriden gelerek kazandı Hakan'lı Inter geriden gelerek kazandı
Ozan Kabak’lı Norwich ilk puanını aldı Ozan Kabak'lı Norwich ilk puanını aldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör