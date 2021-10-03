İtalyan devi Roma Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, takımın yıldız oyuncularından Lorenzo Pellegrini ile nikah tazeledi. 25 yaşındaki İtalyan futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, takım kaptanı Lorenzo Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Pellegrini'nin sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Roma Sportif Genel Menajeri Tiago Pinto, kulüpte çalışmaya başladığı ilk günden beri Pellegrini ile sözleşme yenilemeyi istediğini ve sonunda bu imzayı atabildiklerini diye getirdi.
Pellegrini de yaptığı açıklamada, "Bu heyecanı açıklamak imkansız. Her zaman istediğim bir şeydi. Şimdi şehrimin takımına bağlanma zamanım geldi." ifadelerini kullandı.
Roma'nın altyapısından yetişen Pellegrini, bu yıl takım kaptanlığını da üstlenmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...