Dortmund - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Dortmund ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer aldı. Peki, Dortmund - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Dortmund ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

DORTMUND - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dortmund - Augsburg maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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