02 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Dortmund - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.10.2021

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Dortmund ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer aldı. Peki, Dortmund - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

DORTMUND - AUGSBURG MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Dortmund ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

DORTMUND - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dortmund - Augsburg maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Torino - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Torino - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Torino - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Torino - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Brighton - Arsenal maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Brighton - Arsenal maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör