21 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bursa'da boğa güreşi! Seyirciler...

Bursa’da boğa güreşi! Seyirciler...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.09.2021

İspanya’da arenalarda düzenlenen boğa güreşleri şimdi de Bursa'da düzenlendi. Güreşirken hızını alamayan azgın boğalar; demir bariyerleri devirip seyircilerin arasına daldı. Şans eseri facia teğet geçerken vatandaşlar boğaları ayakta alkışladı.

Bursa'da düzenlenen boğa güreşleri İspanya'daki arenaları aratmadı. Güreşirken hızını alamayan azgın boğalar; demir bariyerleri devirip seyircilerin arasına daldı. Şans eseri facia teğet geçerken vatandaşlar boğaları ayakta alkışladı. Galip gelen boğaların sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti.

Kestel ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Alaçam Mahallesinde geleneksel hale gelen boğa güreşlerinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Alaçam Mesire alanında Artvin, Rize, Erzurum, İzmir Aydın ve Muğla yöresinden getirilen 28 boğa çekilen kuralar sonrası güreşti. Bazı boğalar daha rakiplerini görür görmez kaçarken bazıları ise 35 dakikaya varan sürelerde güreş tuttu. Güreşler sonunda kazanan boğa ve sahiplerinin sevinci de kameralara yansıdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Norwich City - Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta? Norwich City - Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta?
Getafe-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Getafe-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina - Inter maçı ne zaman ve saat kaçta? Fiorentina - Inter maçı ne zaman ve saat kaçta?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör