Bursa'da boğa güreşi! Seyirciler...
İspanya’da arenalarda düzenlenen boğa güreşleri şimdi de Bursa'da düzenlendi. Güreşirken hızını alamayan azgın boğalar; demir bariyerleri devirip seyircilerin arasına daldı. Şans eseri facia teğet geçerken vatandaşlar boğaları ayakta alkışladı.
Bursa'da düzenlenen boğa güreşleri İspanya'daki arenaları aratmadı. Güreşirken hızını alamayan azgın boğalar; demir bariyerleri devirip seyircilerin arasına daldı. Şans eseri facia teğet geçerken vatandaşlar boğaları ayakta alkışladı. Galip gelen boğaların sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti.
Kestel ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Alaçam Mahallesinde geleneksel hale gelen boğa güreşlerinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Alaçam Mesire alanında Artvin, Rize, Erzurum, İzmir Aydın ve Muğla yöresinden getirilen 28 boğa çekilen kuralar sonrası güreşti. Bazı boğalar daha rakiplerini görür görmez kaçarken bazıları ise 35 dakikaya varan sürelerde güreş tuttu. Güreşler sonunda kazanan boğa ve sahiplerinin sevinci de kameralara yansıdı.
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