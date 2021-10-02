Borussia Dortmund 2-1 Augsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 7. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund, sahasında Augsburg'u Guerreiro ve Brandt'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Augsburg'u konuk etti.
Sarı-siyahlılar, 10. dakikada Raphael Guerreiro'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Augsburg bu gole 35. dakikada Andi Zeqiri ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 51.dakikada Julian Brandt'ın golüyle skoru 2-1 yaptı. Birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Borussia Dortmund, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund puanını 15'e çıkarırken, bu sezon 1 galibiyeti bulunan Augsburg ise 5 puanda kaldı.
Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Freiburg deplasmanda Hertha Berlin'i 2-1, Borussia Mönchengaldbach dış sahada Wolfsburg'u 3-1, Stuttgart ise sahasında Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etti.
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