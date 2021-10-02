02 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Norwich City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Burnley, sahasında Norwich City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - NORWICH MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Burnley ile Norwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Norwich City maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Torino - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Torino - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Torino - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Torino - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Dortmund - Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Dortmund - Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör