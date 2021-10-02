Burnley - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Burnley, sahasında Norwich City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Burnley ile Norwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Norwich City maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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