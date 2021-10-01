01 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cagliari - Venezia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 7. hafta maçında Cagliari ile Venezia karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cagliari - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Cagliari, Venezia'yı konuk edecek. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Cagliari - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Cagliari - Venezia maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

CAGLIARI - VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cagliari - Venezia maçı 1 Ekim Cuma günü saat 21:45'de başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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