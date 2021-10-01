Cagliari - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 7. hafta maçında Cagliari ile Venezia karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cagliari - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Cagliari, Venezia'yı konuk edecek. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Cagliari - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Cagliari - Venezia maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

CAGLIARI - VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cagliari - Venezia maçı 1 Ekim Cuma günü saat 21:45'de başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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