02 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leipzig Bochum 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leipzig 3 golle kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Leipzig, evinde Bochum'u konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan Leipzig 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Leipzig'in gollerini Andre Silva ve Nkunku (2) kaydetti.

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan devam ediyor.

RB Leipzig sahasında Bochum'u konuk ederken karşılaşma 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile noktalandı.

Mücadelede Leipzig'e galibiyeti getiren goller Anre Silva ve Nkunku (2)'dan geldi

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