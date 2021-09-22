22 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Andreas Iniesta: "Xavi Barcelona teknik direktörlüğüne hazır"

Iniesta: Xavi Barcelona’ya hazır
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Barcelona'nın eski futbolcularından Andreas Iniesta, uzun süre birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Xavi hakkında açıklama yaptı. Iniesta, "Bence hazır. Daha doğrusu bana eğer yedek kulübesinde Xavi'nin takımı temsil edip edemeyeceğini soruyorsanız evet derim" ifadelerini kullandı.

Barcelona efsanesi Andres Iniesta, eski takım arkadaşı ve teknik direktör Xavi Hernandez'in takımlarının başına geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Iniesta Sport.es'e yaptığı açıklamada Barcelona'da daha önce de teknik adamlık için adı geçen Xavi ile ilgili, "Bence hazır. Daha doğrusu bana eğer yedek kulübesinde Xavi'nin takımı temsil edip edemeyeceğini soruyorsanız evet derim. O, bu zorluğun üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip. Kendisini çok geliştirdi ve aynı zamanda da önemli bir özgüvene sahip" diye konuştu.

Barcelona'da kötü gidiş nedeniyle Ronald Koeman'un koltuğunun sallantıda olduğu ve yerine Roberto Martinez, Löw, Antonio Conte, Phillip Cocu ve Andrea Pirlo isimleri geçiyordu.

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