01 Ekim 2021, Cuma

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Köln - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln - Greuther Fürth maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Köln ile Greuther Fürth karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer aldı. Peki, Köln - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. hafta heyecanı Köln ile Greuther Fürth maçıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Köln - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KÖLN - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Greuther Fürth maçı 1 Ekim Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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