01 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

İspanya La Liga'da heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 8. haftasında Athletic Bilbao ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 8. hafta maçında Athletic Bilbao ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı 1 Ekim Cuma günü saat 22:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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