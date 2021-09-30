30 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Eljif Elmas Napoli-Spartak Moskova maçında attığı golle rekor kırdı!

Eljif Elmas’tan rekor kıran gol!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, Napoli'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Moskova'ya karşı 11. saniyede kaydettiği gol UEFA Avrupa Ligi tarihinin en hızlı golü oldu.

Napoli'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nin en hızlı golünü attı.

Spartak Moskova'ya karşı maça başlayan Napoli, santrayla birlikte hücum kalktı. Lorenzo Insigne'nin sol kanattan içeriye ortaladığı topta kaleci Maksimenko yumruklamak isterken top kısa düştü. Topu önünde bulan Elif Elmas, gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı.

11. saniyede takımının golünü atan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ejlif, UEFA Avrupa Ligi tarihinin en hızlı golcüsü oldu.

Bir önceki en hızlı golü 12. saniyede Slovan Liberecli Jan Sykora Qarabağ FK'ya atmıştı.
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