30 Eylül 2021, Perşembe
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Spartak Moskova'ya karşı maça başlayan Napoli, santrayla birlikte hücum kalktı. Lorenzo Insigne'nin sol kanattan içeriye ortaladığı topta kaleci Maksimenko yumruklamak isterken top kısa düştü. Topu önünde bulan Elif Elmas, gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı.
Eljif Elmas Napoli-Spartak Moskova maçında attığı golle rekor kırdı!
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, Napoli'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Moskova'ya karşı 11. saniyede kaydettiği gol UEFA Avrupa Ligi tarihinin en hızlı golü oldu.
Napoli'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nin en hızlı golünü attı.
Spartak Moskova'ya karşı maça başlayan Napoli, santrayla birlikte hücum kalktı. Lorenzo Insigne'nin sol kanattan içeriye ortaladığı topta kaleci Maksimenko yumruklamak isterken top kısa düştü. Topu önünde bulan Elif Elmas, gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı.
11. saniyede takımının golünü atan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ejlif, UEFA Avrupa Ligi tarihinin en hızlı golcüsü oldu.Bir önceki en hızlı golü 12. saniyede Slovan Liberecli Jan Sykora Qarabağ FK'ya atmıştı.
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