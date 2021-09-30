Manchester United'lı Van de Beek oyuna alınmayınca bunu da yaptı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da kariyerini sürdüren Van de Beek, Villarreal ile oynanan maçta flaş bir harekette bulundu. Hollandalı futbolcu, oyuna alınmayınca teknik direktör Ole-Gunnar Solskjaer'in olduğu tarafa çiğnediği sakızı attı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Donny van de Beek, takımının Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Villarreal ile oynadığı maçta oyuna girememesini protesto etti.
Oyuncu karşılaşmanın ikinci yarısında ısınmaya çıkarken, bundan sonra yedek kulübesine döndüğünde oyuna giren orta saha oyuncusunun kendisi değil, Fred olduğunu görünce hayli sinirlendi. Takım arkadaşları Dean Henderson ve Eric Bailly'nin de teselli etmeye çalıştığının görüldüğü oyuncunun, çiğnediği sakızı çıkararak takımın teknik direktörü Ole-Gunnar Solskjaer ve kenarda oyuna girmeyi bekleyenlerin olduğu tarafa attığı görüldü.
2020 yazında Ajax'tan yaklaşık 40 milyon euro bedelle Kırmız Şeytanlar'a transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier League'de sadece 6 dakika süre alabildi.
Poor Donny 😭 pic.twitter.com/eA3EoB0l8f— UtdXclusive 🔴 (@UtdXclusive) September 29, 2021
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