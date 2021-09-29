Son dakika spor haberi: Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir A Spor'a konuştu! "Yıllarca o formayı giymek istiyorum"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan Emre Demir A Spor'a açıklamalarda bulundu. 17 yaşındaki oyuncu, "Ülkemi başarıyla temsil etmek istiyorum. Çok çalışmam gerekiyor ve çok çalışarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve yıllarca Barcelona forması giymek istiyorum" dedi. Öte yandan Demir, "Kendimi tarz olarak Luka Modric'e benzetiyorum" ifadelerini kullandı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da bu transfere ilişkin konuştu. İşte o sözler...

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