Son dakika spor haberi: Hellas Verona - Genoa maçında elinde su şişesiyle gol attı Igor Tudor'a şok yaşattı!
İtalya Ligi'nde Genoa ile Hellas Verona'nın 3-3 berabere kaldığı maçta flaş bir olay yaşandı. Igor Tudor'un takımı Verona, 2-0 öne geçtiği maçta 2-2' ye yakalandı. Genoa'da Mattia Destro, 85. dakikada takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak bu golü ilginç kılan, Destro'nun elindeki su şişesiydi. İtalyan futbolcu, elinde taşıdığı su şişesiyle rakiplerini geçerek vuruşunu yaptı ve golü attı. | Son dakika spor haberleri
Serie A'da Genoa, Hellas Verona'yı ağırladı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona, mücadelede Giovanni Simeone ve penaltıdan Antonin Barak'ın golleriyle 2-0 öne geçti.
76.dakikada Domenico Criscito'nun penaltısıyla farkı bire indiren Genoa 80. dakikada ise Mattia Destro ile 2-2'lik eşitliği yakaladı.
Hellas Verona 2-0'dan 2-2'ye gelen maçın şokunu yaşarken ilginç bir gol geldi. İkinci golün sahibi Mattia Destro, 85. dakikada takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak bu golü ilginç kılan, Destro'nun elindeki su şişesiydi. İtalyan golcü elinde taşıdığı su şişesiyle rakiplerini geçerek vuruşunu yaptı ve golü attı.
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