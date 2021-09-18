Bayern Münih 7-0 Bochum (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Münih farka koştu!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih sahasında Bochum'u ağırladı. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 7-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın 5. hafta mücadelesinde Bayern Münih ilse Bochum kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 7-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

B. Münih'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Leroy Sane, 27. ve 65. dakikalarda Joshua Kimmich, 32'de Gnabry, 43. dakikada Lampropoulos (k.k), 61. dakikada Lewandowski, 79'da ise Choupo-Moting kaydetti. Ayrıca Bavyera temsilcisinin ve 87. dakikada Thomas Müller ile attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bochum ise 3 puanda kaldı.

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