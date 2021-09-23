23 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Sampdoria - Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 5. hafta maçında Sampdoria ile Napoli karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sampdoria - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sampdoria, Napoli'yi konuk edecek. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Sampdoria - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Sampdoria - Napoli maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

SAMPDORIA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Napoli maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 19:30'da başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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