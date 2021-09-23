Sampdoria - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 5. hafta maçında Sampdoria ile Napoli karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sampdoria - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sampdoria, Napoli'yi konuk edecek. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Sampdoria - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Sampdoria - Napoli maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

SAMPDORIA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Napoli maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 19:30'da başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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