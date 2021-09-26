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DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 2 - 0 Cagliari (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Napoli hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

İtalya Serie A'da heyecan oynanan maçlarla devam etti. 6. hafta karşılaşmasında ligin güçlü takımlarından Napoli sahasında Cagliari'yi ağırladı. Zorlu karşılaşmadan ev sahibi ekip 2-0 galip ayrıldı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, Osimhem ile penaltıdan Insigne kaydetti. | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'da heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti.

6. hafta mücadelesinde lider Napoli evinde Cagliari'yi konuk etti.

Zorlu maçtan ev sahibi takım 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Osimhem ve 57. dakikada penaltıdan Insigne kaydetti.

Marsilya 2-3 Lens (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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