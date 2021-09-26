27 Eylül 2021, Pazartesi
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Napoli 2 - 0 Cagliari (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'da heyecan oynanan maçlarla devam etti. 6. hafta karşılaşmasında ligin güçlü takımlarından Napoli sahasında Cagliari'yi ağırladı. Zorlu karşılaşmadan ev sahibi ekip 2-0 galip ayrıldı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, Osimhem ile penaltıdan Insigne kaydetti. | Son dakika spor haberleri
İtalya Serie A'da heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti.
6. hafta mücadelesinde lider Napoli evinde Cagliari'yi konuk etti.
Zorlu maçtan ev sahibi takım 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Osimhem ve 57. dakikada penaltıdan Insigne kaydetti.
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