Marsilya 2-3 Lens (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Marsilya ve Lens, Fransa Lig 1'in 8. haftasında Veledrome Stadı'nda karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in 90 dakika forma giydiği müsabakadan Lens, 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Maçın golleri Marsilya adına 33', 45' (P) Dimitri Payet'ten geldi. Lens ise 9' Stoca (P), 27' Frankowski, 71' Said ile rakip ağları sarstı.

Bu sonuçla Marsilya, 14 puanda kaldı ve 3. sıraya düştü. Lens ise 15 puanla 2. sıraya yükseldi ve Marsilya'yı sıralamada aşşağıya itti.

Marsilya, gelecek hafta Lille'e konuk olacak. Lens ise evinde Reims'i konuk edecek.

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