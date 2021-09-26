27 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya 2-3 Lens (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cengiz’li Marsilya’ya evinde büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Fransa Lig 1'de milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasına giydiği Marsilya sahasında Lens'e 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi takımın gollerini Payet kaydederken, konuk golleri Sotoca, Frankowski ve Said'den geldi.

Marsilya ve Lens, Fransa Lig 1'in 8. haftasında Veledrome Stadı'nda karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in 90 dakika forma giydiği müsabakadan Lens, 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Maçın golleri Marsilya adına 33', 45' (P) Dimitri Payet'ten geldi. Lens ise 9' Stoca (P), 27' Frankowski, 71' Said ile rakip ağları sarstı.

Bu sonuçla Marsilya, 14 puanda kaldı ve 3. sıraya düştü. Lens ise 15 puanla 2. sıraya yükseldi ve Marsilya'yı sıralamada aşşağıya itti.

Marsilya, gelecek hafta Lille'e konuk olacak. Lens ise evinde Reims'i konuk edecek.

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