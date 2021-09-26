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Napoli - Cagliari | Canlı Skor

Napoli - Cagliari | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 6. hafta maçında ligin güçlü takımlarından Napoli sahasında Cagliari'yi ağırlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Napoli ile Cagliari kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

NAPOLI - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli - Cagliari maçı bugün saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

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