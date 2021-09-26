26 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya - Lens | Canlı skor

Marsilya - Lens | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. 6. hafta karşılaşmasında Marsilya ile Lens kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Marsilya ile Lens kozlarını paylaşıyor. Kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MARSİLYA - LENS İLK 11'LERİ

Marsilya: Lopez, Saliba, Balerdi, Peres, Rongier, Guete, Guendouzi, Gerson, Cengiz, Dieng, Payet

Lens: Leca, Gradit, Wooh, Medina, Frankowski, Doucoure,Da Costa, Fofana, Machado, Sotoca, Kalimuendo

MARSİLYA - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Marsilya - Lens maçı bugün saat 21:45'te başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Napoli - Cagliari | CANLI Napoli - Cagliari | CANLI
Elinde su şişesiyle gol attı Tudor’a şok yaşattı! Elinde su şişesiyle gol attı Tudor'a şok yaşattı!
Gol düellosunda kazanan Lazio! Gol düellosunda kazanan Lazio!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör