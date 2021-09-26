Marsilya - Lens | Canlı skor

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. 6. hafta karşılaşmasında Marsilya ile Lens kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Marsilya ile Lens kozlarını paylaşıyor. Kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MARSİLYA - LENS İLK 11'LERİ



Marsilya: Lopez, Saliba, Balerdi, Peres, Rongier, Guete, Guendouzi, Gerson, Cengiz, Dieng, Payet

Lens: Leca, Gradit, Wooh, Medina, Frankowski, Doucoure,Da Costa, Fofana, Machado, Sotoca, Kalimuendo

MARSİLYA - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Marsilya - Lens maçı bugün saat 21:45'te başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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